Джамала вылетела из польских "Танцев со звездами" в 6 выпуске: как она станцевала

В 6 выпуске польские "Танцы со звездами" покинула Джамала и Яцек Йешке. Они впервые показали два номера – эффектную румбу и зажигательное ча-ча-ча. Однако по результатам судейского голосования пара оказалась на предпоследнем месте в турнирной таблице и покинула проект.

На "Танцах со звездами" в Польше Джамала продержалась шесть недель. Эфир за 3 октября стал для нее последним. За чувственную румбу жюри поставило певице всего 30 баллов из 40 возможных, а голосов зрителей оказалось мало. Так что победительница Евровидения-2016 и Яцек Йешке простились с проектом.

К теме "Сейчас мне легче": куда Джамала перевезла своих детей, чтобы быть поближе

Джамала вылетела из польских "Танцев со звездами"

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех наших поклонников за ваши голоса – из Польши, Украины. Без вас мы не могли бы улыбаться, не могли бы быть на этом удивительном шоу. Спасибо огромное за это", – высказалась Джамала после вылета.

Конечно, я сейчас расстроена, потому что у нас была миссия, мы собирали донаты для детей из Украины. Но я вас умоляю: не прекращайте говорить о войне в Украине, не прекращайте поддерживать Украину, не прекращайте помогать Украине. Спасибо,

– эмоционально добавила певица.

"Сегодня Джамала и Яцек прощаются с программой. Спасибо за все", – прокомментировали на "Танцах со звездами".

Джамала и Яцек Ешке – румба на польских "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Джамала и Яцек Ешке – ча-ча-ча в батле на польских "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Следует добавить, что в украинской версии "Танцев со звездами" Джамала продержалась дольше. В паре с Антоном Нестерко она выступала 7 эфиров, ее последним номером стал хип-хоп под трек Alyona Alyona "Якби я була не я".

"Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бекграунда", – комментировала Джамала свой вылет из "Танцев" в октябре 2021 года.