Джамала встретилась с украинскими детьми в Анталии: трогательные фото

Певица Джамала постоянно поддерживает украинцев за границей. Артистка выступает на благотворительных концертах в разных странах мира, а также встречается с бежавшими от войны. В Анталии Джамала встречалась с воспитанниками украинских интернатов и детских домов.

Джамала, как и многие другие родители, на время войны вывезла детей за границу. Однако артистка постоянно помогает Украине. Редко видится с сыновьями, ведь почти каждый день имеет благотворительные концерты в разных странах.

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Джамала встретилась с детьми из Украины в Анталии

В Анталии звезда встретилась с детьми, для которых после этого собирала деньги на благотворительном концерте. В этом турецком городе сейчас находятся 1600 воспитанников интернатов и детских домов, вывезенных, чтобы спасти от войны.