Джамала попала в тройку самых популярных мировых исполнителей на Spotify в 2023 году

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала заняла третье место в глобальном плейлисте Spotify Equal 2023.

Стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен в мире и в каждой стране отдельно.

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Джамала оказалась в глобальном плейлисте Spotify Equal за 2023 год

Певица попала в рейтинг самых популярных исполнителей в глобальном плейлисте Spotify Equal за 2023 год. В нем она заняла третье место.

В этом списке Джамалу обогнала только румынская певица INNA и известная американская певица и пианистка Алиша Киз.



Скриншот истории / Фото из инстаграмма певицы

Быть в таком топовом списке лучше, чем быть в розыске. Спасибо всем моим слушателям,

– написала артистка.

Интересно, что в марте 2023 года Джамале удалось стать первой певицей Украины в подборке EQUAL на Spotify. Такой плейлист слушают в 187 странах мира, в том числе в Украине.

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