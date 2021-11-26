Джамала спела о неразделенной любви в новом сингле "Потайки"

В пятницу, 26 ноября, Джамала выпустила максисингл "Потайки", в который вошли сразу три трека. В одной из песен звезда рассказала, как впервые призналась в любви и получила "пощечину" в ответ.

В максисингл Джамалы "Потайки" вошли три песни: "Далі йду", "Мабуть", "Потайки". Все они несут глубокий месседж – не стоит бояться быть другим, не стоит бояться, что тебя не воспримут.

К теме Джамала примерила черное платье и длинную косу для нового клипа

Автором всех треков выступила победительница Евровидения-2016, которая раскрыла три сокровенных эпизода своей жизни. Один из них – признание в любви, после которого ее отвергли.

Этот максисингл – очень эмоциональная песня. Она словно поход к психотерапевту, потому что это воспоминания из моего тинейджерства. Тогда я впервые призналась в любви и почти в прямом смысле получила пощечину, потому что я не ожидала такого неприятия,

– призналась Джамала.

На крайне личную песню "Потайки" певица сняла чувственное mood-видео, в котором вплетала черную ленту в длинную косу. Эффектным довершением ее клипа стало футуристическое платье.

Джамала – Потайки: смотрите видео онлайн

Джамала – Далі йду: слушайте песню онлайн

Джамала – Мабуть: слушайте песню онлайн