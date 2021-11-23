В пятницу, 26 ноября, Джамала представит максисингл из трех песен. Для видео на нашумевший трек стилисты создали фантастический look, в котором артистка выглядит изящной и женственной.

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Образ Джамалы из будущего клипа

В светлой студии Джамала позировала в черном платье от украинского бренда Dzhus, который создает авангардные вещи-трансформеры. Ее наряд не стал исключением. Так, на певице платье со шнуровкой на декольте и объемными кругами вместо рукавов.

Под нестандартное платье оверсайз артистка подобрала грубые черные босоножки на устойчивых каблуках. К ее образу стилисты добавили композицию из искусственных роз, которую разместили от плеч до талии. Более того, Джамале заплели длиннющую косу, что придало look проницательности.

В комментариях певицу завалили комплиментами. Фаны ждут не только премьеру максисингла, но и клип, чтобы рассмотреть ее невероятный образ: