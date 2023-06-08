Джамала поразила признанием об украинцах в США: "Видят страну, которая была в 90-х"
Источник:Джамала
Джамала находится в туре по северной Америке. Там она много общается с иностранцами и эмигрантами. Певица удивлена, что интернет и телевидение у них работает, но между нами информационная пропасть.
Джамала показала видео из части американского тура и заявила, что горда быть голосом Украины за границей. Она подчеркнула, как важно доносить иностранцам как можно больше о войне, поскольку заметила, что в США даже украинцы озабочены своими проблемами. Что уж говорить об американцах.
Читайте также Джамала впервые прокомментировала скандальный разрыв с продюсером: "Это не входит в нравственные рамки"
Джамала поделилась впечатлениями от США
Не обращая внимания на усталость и переезды, после концертов я стараюсь пообщаться с людьми и поддержать их, рассказать больше. Не хватает информации. Мы столько ее подаем, но все равно мало. Или ее так много, что мозг просто перестает анализировать информацию, читая новость за новостью,
– прокомментировала Джамала.
Она подчеркнула, что за границей мало кто знает, как развита Украина сегодня.
"Знаете, что еще важно? Говорить о нас, о сегодняшней Украине. Люди, выехавшие раньше – иногда видят нашу страну, какой она была еще в 90-х. Для меня это всякий раз удивление. Важно донести, что, несмотря на обстрелы и ежедневные ужасные новости, мы строим на собственных глазах и глазах целого мира новую и современную страну", – подчеркнула артистка.
Джамалу поддержали в комментариях, ведь даже эмигрантам из Украины кажется, что на Родине разруха и нищета, как в 90-х:
- "Согласно на все сто, что многие здесь не знают современной Украины. В их воображении это Украина далеких 90-х, тоже это заметили";
- "Когда общаешься с людьми, которые давно уехали, понимаешь – у них в голове картинка разрухи и голодных 90-х, от которых они убежали. Им трудно понять, почему мы, те, кто здесь недавно из-за войны, хотим вернуться в Украину как можно быстрее".