Джамала призналась, как изменилась после скандального разрыва с продюсером

В июне Джамала ушла от продюсера Игоря Тарнопольского, под крылом которого была последние 11 лет. Их разрыв был скандальным, ведь певица якобы резко прервала все связи. Если мужчина сетует на шантаж и манипуляции, то звезда расцветает изо дня в день.

В отличие от экс-продюсера, Джамала неохотно комментирует разрыв их контракта. На новое признание ее вдохновили поклонники.

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Одна из поклонниц отметила, что певица очень изменилась после того, как распрощалась с Игорем Тарнопольским. "Похудела и расцвела. Вот, что прощание с продюсером делает с людьми", – говорится в одном из комментариев. Звезда не стала возражать.

Это класс, это жизнь. Просто все расцвело и ожило, я бы так сказала,

– лаконично заявила Джамала.

Отметим, что после разрыва с наставником артистка решилась на смелый шаг – участие в новом сезоне "Танцев со звездами". На проекте она раскрылась как личность, однако не все телезрители одобрительно отзываются о ее танцы:

"При всем уважении, на "Танцах" вы ни о чем";

"Танцы очень и очень слабые. Еще бы танец маленьких утят станцевали".

Джамала с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма певицы

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