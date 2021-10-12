Джамала призналась, как изменилась после скандального разрыва с продюсером
Источник:ЖВЛ
В июне Джамала ушла от продюсера Игоря Тарнопольского, под крылом которого была последние 11 лет. Их разрыв был скандальным, ведь певица якобы резко прервала все связи. Если мужчина сетует на шантаж и манипуляции, то звезда расцветает изо дня в день.
В отличие от экс-продюсера, Джамала неохотно комментирует разрыв их контракта. На новое признание ее вдохновили поклонники.
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Одна из поклонниц отметила, что певица очень изменилась после того, как распрощалась с Игорем Тарнопольским. "Похудела и расцвела. Вот, что прощание с продюсером делает с людьми", – говорится в одном из комментариев. Звезда не стала возражать.
Это класс, это жизнь. Просто все расцвело и ожило, я бы так сказала,
– лаконично заявила Джамала.
Отметим, что после разрыва с наставником артистка решилась на смелый шаг – участие в новом сезоне "Танцев со звездами". На проекте она раскрылась как личность, однако не все телезрители одобрительно отзываются о ее танцы:
- "При всем уважении, на "Танцах" вы ни о чем";
- "Танцы очень и очень слабые. Еще бы танец маленьких утят станцевали".
Джамала с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма певицы
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Главное о разрыве Джамалы с продюсером
- В августе с ютуб-канала Джамалы исчезли все клипы за последние три года. В сети поговаривали, что это дело рук ее экс-продюсера Игоря Тарнопольского.
- За несколько дней певица опровергла слухи и заявила, что в июне этого года полностью сменила менеджмент, поэтому восстанавливает доступ к своему ютуба.
- Сам Игорь Тарнопольский намекнул на шантаж и манипуляции со стороны Джамалы. Более того, он обижен на экс-подопечную за то, что после 11 лет бок о бок она ушла от него резко и без всяких предупреждений.