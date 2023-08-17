В день рождения Мадонны: Джамала представила кавер на всемирно известный хит Frozen
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Украинская певица Джамала представила кавер на песню Мадонны Frozen. Вчера американской певице исполнилось 65 лет.
Украинская певица Джамала выпустила сразу два новых трека в рамках проекта Spotify Singles. Треки записывались в Spotify Studios в Лос-Анджелесе.
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Джамала выпустила кавер на Frozen Мадонны
Один из треков – это кавер на песню Мадонны Frozen. Вчера, 16 августа, американской знаменитости исполнилось 65 лет.
Джамала объяснила, что после того, как стала послом Spotify Equals, ей предложили выбрать всемирно известную песню и сделать на нее кавер (свою версию). И сделать кавер своей композиции. Именно трек Мадонны Джамала выбрала потому, что она ассоциируется у нее с летом и детством на берегу моря.
Именно она с таким аутентичным бриджем впала мне в душу. А главное – сейчас мне очень резонируют слова песни. Эта певица всегда выступала за равноправие и очень поддерживает Украину в наше время борьбы.
– поделилась певица.
Джамала – Frozen: слушать песню онлайн
Биллборд из Spotify Singles с Джамалой также появится на Times Squere в Нью-Йорке, США.
Как Джамала стала амбассадором Spotify Equals
- В марте этого года Джамала стала первым амбассадором Spotify Equals. Этот проект направлен через музыку на тему равенства и прав женщин. Она возглавила плейлист с песней Take me to a place и стала в определенной степени лицом всех украинских женщин, которые стали примером смелости для всего мира.
- Позже артистку пригласили в головной офис в Милане, где состоялось знакомство с разными департаментами Spotify разных стран: Польши, Турции, Испании. В этот момент она уже получила предложение поучаствовать в Spotify Singles при поддержке Universal Poland.
- В июле стало известно, что лидер группы ONUKA Ната Жижченко тоже стала посольством программы Equal от Spotify и предстала на обложке плейлиста EQUAL Украина. Для нее это еще один способ напомнить о войне.