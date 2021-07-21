Похудевшая Джамала позировала в роскошном розовом платье: эффектные фото на фоне Днепра

После потрясающего похудения на 12 килограммов Джамала часто появляется в объективе фотографов. Ради эффектных кадров певица поехала в село Витачов. На фоне Днепра она позировала в ярком розовом платье.

37-летняя артистка больше не стесняется одевать мини, обнажать подтянутый животик и демонстрировать стройные ножки. Так, Джамала примерила роскошное платье со смелым разрезом до бедер.

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На певице воздушный розовый наряд длины макси. Это платье на одно плечо и с провокационной шнуровкой в зоне декольте. Легкости образу Джамалы добавила широкая юбка и шлейф, который эффектно развевался на ветру.

Длинные волосы знаменитости стилисты вложили в локоны и сделали безупречный макияж с блестящими тенями. Из аксессуаров артистка подобрала массивные серьги, которые стали фантастическим дополнением ее аутфита.

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