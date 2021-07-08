Потрясающая Джамала порадовала публику невероятным концертом. Она выполнила любимые хиты и показала новый сценический образ.

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Яркий look Джамалы

Артистка позировала на камеру в кожаных штанах фиолетового цвета с завязками на талии и бахромой по бокам. Такой низ Джамала соединила с розово-фиолетовым топом с желтыми неоновыми полосами. Довершила образ сетчатой ​​кофтой с вырезом на животе и обнаженными плечами.

Из обуви выбрала черные туфта на высоких каблуках. Длинные черные волосы звезда уложила в легкие волны, а на лице сделала яркий макияж с желтыми стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди украшений сценический look артистки довершали массивные серьги.

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Напомним, недавно на гастролях знаменитость выходила на сцену в ярком сиреневом костюме, состоящем из откровенного бра и брюк с разрезами до колен и высокой посадкой.