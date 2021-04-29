Известная украинская артистка Джамала в своем блоге публикует не только моменты из жизни и милые фото с детьми, но и демонстрирует изысканные образы, которые перенимают ее поклонники. Она обнародовала серию роскошных кадров и высказалась о голосе.

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Образ Джамалы

Знаменитость предстала перед объективом на синем фоне. Для новой фотосессии она примерила белоснежный атласный костюм, который состоял из откровенного топа с декольте и объемными рукавами, а также длинных широких брюк. Наряд удачно подчеркнул похудевшую фигуру Джамалы.

Эффектный аутфит артистка соединила со многими аксессуарами: многочисленными браслетами с камнями на руках, серьгами в виде булавки, тонкой цепочкой с подвеской и серебряным массивным кольцом.

Джамала собрала часть афрокис сзади и распустила остальные. На лице певица сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза блестящими нюдовыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.

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Реакция сети

Поклонники с восторгом отреагировали на новый образ звезды. Свои впечатления от серии новых фотографий Джамалы они написали в комментариях под фото:

"Очень красивая и загадочная";

"Лучшая";

"Красавица";

"Вы нас всегда вдохновляете".

Джамала о голосе человека

В подписи к публикации певица поделилась мыслями относительно голоса и тембра человека. Она отметила, что до сих пор никто не знает, откуда он приходит и куда идет. Джамала рассказала, что когда-то снималась в документальном фильме, чтобы узнать, где находится голос, но и тогда эту тему подробно не раскрыли.

Голос певца – это дар! Если ты умеешь им управлять, ты – обладатель магических знаний, ты имеешь сверхспособность – лечить души, исцелять их,

– считает Джамала.

"Когда я слушаю музыку исполнителя, голос которого мне нравится, мне становится лучше. Этакая музыкальная психотерапия, зависимость от тембра и голоса. Думаю, где – то так лет через сто ученые наконец узнают, почему у одних людей есть способность петь, а у других – нет", – добавила звезда.

Джамала отметила, что этот дар нужно ценить и уважать. Она рассказала историю о девушке, которая имела захватывающий голос, но хорошо не училась.

В консерватории у меня была однокурсница, которая имела невероятный голос. Мы все время просили: "спой, спой эту песню, и другую спой!" И у нее получалось все! Бешеный был голос. Но на занятия она почти не ходила, ничему не училась. Где сейчас эта девушка? Не знаю. Но точно не поет, к сожалению,

– поделилась певица.

Знаменитость подытожила, что "голос в сочетании с умом – это очень круто". Она отметила, что очень бы хотела, чтобы в Украине рождались настоящие голоса.