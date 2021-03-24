Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поразила безупречным ярким образом. Для съемок она выбрала длинный плащ желтого цвета.

Джамала является одной из тех артисток, которые любят показывать поклонникам варианты разнообразных аутфитов. Звезда побывала на съемках на одном из украинских телеканалов и поделилась серией фото, где видно образ, в котором она предстала перед камерами.

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Яркий look Джамалы

Артистка изображена на фотографиях на фоне красивых декораций. Джамала надела черную обтягивающую кофту с обнаженными плечами и штаны на завязках по всей длине. Поверх этого наряда знаменитость надела длинный желтый плащ, придавший ее аутфиту яркого акцента.

Такой look Джамала соединила с черной обувью с белыми завязками на каблуке. Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж со светлыми тенями и черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров стильный образ дополнили подвеска и серьги.

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Фанаты Джамалы в восторге от такого образа. Они оставляют комплименты в комментариях.