Джамала поразила ярким образом в желтом плаще: фото
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поразила безупречным ярким образом. Для съемок она выбрала длинный плащ желтого цвета.
Источник:инстаграм Джамалы
Джамала является одной из тех артисток, которые любят показывать поклонникам варианты разнообразных аутфитов. Звезда побывала на съемках на одном из украинских телеканалов и поделилась серией фото, где видно образ, в котором она предстала перед камерами.
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Яркий look Джамалы
Артистка изображена на фотографиях на фоне красивых декораций. Джамала надела черную обтягивающую кофту с обнаженными плечами и штаны на завязках по всей длине. Поверх этого наряда знаменитость надела длинный желтый плащ, придавший ее аутфиту яркого акцента.
Такой look Джамала соединила с черной обувью с белыми завязками на каблуке. Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж со светлыми тенями и черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров стильный образ дополнили подвеска и серьги.
Для просмотра фото листайте впарво
Фанаты Джамалы в восторге от такого образа. Они оставляют комплименты в комментариях.
- "Красиво!"
- "Круто!"
- "Красота и огонь!"
- "Такие красивые фото! Джамала, вы классная!"
- "Крутой look!"
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