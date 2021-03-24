Українська співачка кримськотатарського походження Джамала приголомшила бездоганним яскравим образом. Для зйомок вона обрала довгий плащ жовтого кольору.

Джамала є однією з тих артисток, які полюбляють показувати прихильникам варіанти різноманітних аутфітів. Зірка побувала на зйомках на одному з українських телеканалів та поділилася серією фото, де видно образ, в якому вона постала перед камерами.

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Яскравий look Джамали

Артистка зображена на світлинах на тлі красивих декорацій. Джамала одягнула чорну обтислу кофту з оголеними плечима та штани на зав'язках по всій довжині. Поверх цього вбрання знаменитість одягнула довгий жовтий плащ, що додав її аутфіту яскравого акценту.

Такий look Джамала поєднала з чорним взуттям з білими зав'язками на підборах. Волосся співачка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж зі світлими тінями та чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів стильний образ доповнили підвіска та сережки.

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Фанати Джамали в захваті від такого образу. Вони залишають компліменти в коментарях.