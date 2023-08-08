Джамала показала архивное детское фото: как ей посчастливилось не стать "октябренком"

Украинская певица Джамала поделилась фотографией с детства. Она вспомнила, как чуть не стала "октябренком" – будущей звезде повезло.

Украинская певица Джамала опубликовала свое детское фото Она позировала на синем фоне с коротко подстриженными волосами и в советской школьной форме.

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Архивное фото Джамалы

Джамала призналась, что эта фотография напомнила ей, как она не стала "октябренком". Фото ведь сделали за неделю до того, как дети должны были фотографироваться со значками.

Но через несколько дней все, бац! И развалилось. Помню, мне очень хотелось изменить прическу, поэтому я подстригла себя сама. Итак, если ты хочешь перемен, начни с себя! Не хочешь длинные волосы – подстрижись. Не хочешь быть "октябренком" – не будь,

– заметила артистка.

"Я хочу, чтобы мы так же начинали с себя сегодня и строили будущее наших детей. Наши школы, наши мысли, нашу культуру, музыку, воспитание. Хочется, чтобы люди не приспосабливались к войне, потому что это самое плохое, что может быть".



Джамала в детстве / Фото из инстаграма Джамалы

, "октябрята" – ученики 7 – 9 классов, которых объединяли в группы, ими руководили представители пионеров или комсомольцев школы. Октябрята носили значки – рубиновую звезду с портретом малолетнего Ленина по центру.

Почитатели ответили Джамали в комментариях. Фаны вспомнили, как сами страдали от советского режима в детстве. Кое-кто не согласился со звездой, что в те времена был выбор быть или не быть "октябренком".

"Я 5 лет носила красную тряпку. Ненавидела каждое утро линейки, потому что если ты без "звездочки" или галстука пришел, тебя выставляли на "стыд" перед всеми на всю линейку. Слава Богу, я не застала комсомола, потому что это была еще худшая деградация личности ";

"Но ведь Вы не по собственному волеизъявлению не стали октябренком, а потому, что Вам просто повезло. Так что ставить в один ряд "обряд", который руководствовался огромной тоталитарной машиной, и возможность взять в руки ножницы и постричь волосы – это ну как-то некорректно" ;

"А меня тряхнуло от передника и воротничка… Я немного старше, но те самые кружева";

"Ох. "Октябренок" ныне звучит как болезнь";

"Та самая история с теми значками и тоже была в Крыму".

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