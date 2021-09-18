Джамала поделилась щемящей историей, в честь которой исполнит танец на "Танцах со звездами"

Тема следующего выпуска шоу "Танцы со звездами" – "год, который изменил мою жизнь". Певица Джамала рассказала, что одним из таких для нее является 1944 год. Звезда поделилась трогательной историей, ради которой исполнит особый танец на шоу.

В воскресенье, 19 сентября, состоится третий эфир популярного шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске звездные участники будут рассказывать о годе, кардинально изменившем их жизнь.

Интересно Джамала поделилась, что в ней изменилось за время участия в "Танцах со звездами"

Особая история Джамалы

Украинская певица в инстаграме рассказала историю, которой раньше не делилась. Она призналась, что в ее жизни было много важных лет – встреча с мужем, рождение сыновей, победы на международных конкурсах.

И одним из самых важных и запоминающихся для знаменитости является 1944 год. Это не только название ее песни для Евровидения-2016, но и год, который изменил жизнь рода Джамаладиновых.

Тогда проходила депортация крымских татар в Азию. Прабабушка Джамалы потеряла младшую дочь, но смогла "поставить на ноги" остальных четырех сыновей. Они все смогли вернуться домой, в Крым. Среди сыновей прабабушки певицы был ее дедушка Айяр.

Насколько же сильна любовь и преданность родным краям, не устаю этому удивляться каждый раз!

– подчеркнула Джамала.

Исполнительница также поделилась с поклонниками архивными фото, в которых показала самые яркие моменты своей жизни.

Памятные фото из жизни Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

Чем будет удивлять третий эфир "Танцев"

Звезды будут делиться редкими признаниями о переменах в их жизни.

На паркет "выйдет" покойный Григорий Чапкис, танец которого можно будет снова увидеть с помощью современных технологий.

На открытии шоу зрителей ждет совместный танец судей Влада Ямы, Екатерины Кухар и Максима Чмерковского.

Ведущей звездного балкона станет телезвезда Маша Ефросинина, а к судьям присоединится артистка Оля Полякова.

Текст публикации Джамалы

Завтра наш номер на "Танцах со звездами" будет посвящен "году, который изменил жизнь".

На самом деле здесь можно было бы перечислить много важных событий – победа на Новой волне, встреча с мужем, рождение первого и второго ребенка. Но есть два года, которые для меня решили историю: 2016 – поворотная в моей творческой жизни победа на Евровидении "1944" – не только победная песня, но история моей семьи, которая изменила ход целого рода Джамаладиновых.

Конечно, за эти 5 лет я рассказала очень много обо всех этих событиях. Но есть кое-что, о чем я не говорила никогда. У моей прабабушки было пятеро детей. Самая младшая дочь Сусана, которая не выдержала двухнедельного пути в товарном вагоне по дороге в Среднюю Азию во время депортации. И четверо сыновей, которых прабабушка вырастила, поставила на ноги. И всем им – Айяр, Сейяра, Айдеру, Исмету – удалось вернуться на родину в Крым. Среди них мой родной дедушка Айяр. Насколько же сильна любовь и преданность родным краям, не устаю этому удивляться каждый раз!