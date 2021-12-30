Джамала поделилась, какие блюда обязательно украшают ее стол на Новый год

Певица Джамала рассказала, что крымскотатарский новогодний стол несколько отличается от украинского. Она поделилась традициями и коронными блюдами на праздник.

Известная украинская певица Джамала поделилась традициями, которых придерживается их семья. Также она рассказала о традиционных блюдах, которые должны стоять на новогоднем столе.

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Джамала показала традиционные новогодние блюда

Исполнительница призналась, что на Новый год они с семьей дарят подарки друг другу, а в полночь обнимаются. Однако самые важные традиции связаны с едой.

Мама каждый год готовит свои коронные блюда. Салат – с гранатом, курагой, кишмишем и черносливом, сарму (из крымскотатарского "заворачивай") из виноградных листьев и торт "Кучерявый Пинчер" на десерт,

– рассказала Джамала.

Певица добавила, что это три главных изюминки их крымскотатарского стола. Правда, как и у большинства, их новогодний стол украшает и оливье, и шуба, и бутерброды с икрой.

Блюда, которые украшают новогодний стол Джамалы / Фото с инстаграма звезды

К Новому году Джамала сняла праздничный атмосферный клип на песню "Новий рік з тобою". В ролике артистка зажигала вместе с друзьями из шоу "Танцы со звездами". Этот проект стал для звезды самым ярким моментом 2021 года.

Текст публикации Джамалы

В предыдущей публикации рассказала о диетах, поэтому самое время обсудить крымскотатарский праздничный стол.

Как правило, все наши новогодние традиции связаны с едой. Конечно, мы дарим подарки, обнимаемся в полночь и поздравляем друг друга. Но здесь я вас не удивлю. А мама каждый год готовит свои коронные блюда. Салат – с гранатом, курагой, кишмишем и черносливом, сарму (из крымскотатарского "заворачивай") из виноградных листьев и торт "Кучерявый Пинчер" на десерт. Три блюда, три изюминки нашего стола, кроме всех оливье, шуб и бутербродов с икрой, которые мы едим на Новый год, как и все вокруг по традиции.