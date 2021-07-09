Известная первая участница нового сезона "Танцев со звездами": кто она

Организаторы популярного телепроекта "Танцы со звездами" назвали имя первого звездного участника нового сезона. На паркет легендарного шоу уже этой осенью выйдет непревзойденная Джамала!

Новый сезон любимого проекта стартует осенью. Участников будут объявлять постепенно с помощью челленджа, который знаменитости передают друг другу.

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Джамала – первая участница "Танцев со звездами"

Начала челлендж украинская певица крымскотатарского происхождения и мама двух сыновей – Джамала. Артистка сняла видео, где танцевала дома, в гримерке, за кулисами и за сценой. Она с улыбкой на лице подчеркнула, что выйдет на главный паркет страны.

Звезда передала эстафету певцу Фаготу. Уже совсем скоро поклонники "танцев" узнают, примет ли исполнитель этот вызов.

Что известно о "Танцах со звездами"?

"Танцы со звездами" – популярное развлекательное шоу. Знаменитости из разных сфер деятельности в прямом эфире выходят на паркет и показывают хореографические постановки вместе с профессиональными партнерами. Выступления пар оценивают жюри, а также возможность проголосовать за своих любимцев имеют зрители.

Интересно "Танцы со звездами": победители всех сезонов шоу

На украинском телевидении "Танцы со звездами" впервые вышли в эфир в 2006 году. С тех пор создатели проекта презентовали 4 сезона, после чего в шоу был 6-летний перерыв. Вернувшись на экраны в 2017 году, "танцы" в очередной раз произвели фурор среди украинских зрителей. Тогда победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018 году – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, в 2019 – Ксения Мишина и Евгений Кот, в 2020 – Санта Димопулос и Макс Леонов.