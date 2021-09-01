Джамала отреагировала на скандал вокруг исчезновения ее новых клипов с YouTube
Источник:инстаграм Джамалы
Недавно с ютуб-канала популярной украинской певицы Джамалы исчезли все ее новые клипы. В этом обвинили экс-продюсера звезды. Джамала впервые прокомментировала скандал и отметила, что работает над восстановлением доступа к своему ютубу.
Новость об исчезновении всех клипов Джамалы за последние три года быстро разлетелась в сети. Долгое время сама украинская певица не давала никаких комментариев, чем только увеличивала количество слухов.
Обратите внимание Экс-продюсер Джамалы удалил с YouTube все ее новые клипы, – СМИ
Джамала прокомментировала исчезновение клипов
В конце концов звезда опубликовала краткий ответ на вопросы от поклонников в инстаграм-сторис. Она заявила, что не работает с бывшим продюсером Игорем Тарнопольским, хотя и не опровергла слухов о том, что именно он виноват в удалении клипов.
Джамала добавила, что вместе с командой работает над тем, чтобы вернуть все на свои места.
У меня только один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от ютуб-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением,
– объяснила Джамала.
Джамала о скандале / Фото с инстаграм-сторис
Что известно об исчезновении клипов Джамалы
- 27 августа на ютуб-канале знаменитости исчезли все ее клипы за последние три года. Теперь невозможно посмотреть видеоработы на песню "Крила" или "Вірю в тебе", в которой певица показала сыновей и мужа.
- Последний ролик – перформанс Джамалы на концерте во Дворце Спорта, выпущенный в январе 2018 года.
- В удалении клипов сеть и СМИ обвинили Игоря Тарнопольского. Директор лейбла Enjoy Records работал с артисткой около 10 лет. Поговаривали, что их рабочие отношения завершились ссорой.