Джамалу "разыскивают" в России: лаконичная реакция певицы

Сеть всколыхнула новость о том, что Джамалу объявили в розыск в России. Теперь на это заявление отреагировала певица.

Она удивлена и считает это решение Министерства внутренних дел России абсурдным. К тому же известно, что в апреле прошлого года исполнительнице запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет.

Интересно Мечтаю ничто не остановит, – Джамала впервые призналась, что подавала заявку на Грэмми.

Джамала отреагировала на новость о том, что ее объявили в розыск.

Певица в инстаграмм-сторис поделилась фотографией с Сиднею, где сейчас находится. К фото она добавила новость СМИ, где указано о том, что ее объявили в розыск в стране-террорсте. Эти фотографии сопровождались эмодзи, где человек закрывает лицо рукой, что объясняет отношение знаменитости к действиям российских властей.



Джамала отреагировала на то, что ее объявили в розыск / Скриншот с инстаграмм-сторис

Джамалу объявили в розыск в России

Ее подали в розыск по уголовной статье. Певицу обвинили в распространении ложной информации о русской армии.

Интересно, что это произошло еще в октябре.

К тому же стало известно, что в ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.

, что в Австралию знаменитость приехала, чтобы посетить благотворительное событие, где расскажет об Украине и собирать средства.