Джамала объяснила, почему Украина должна ехать на Евровидение, несмотря на угрозу России

После того, как Kalush Orchestra выбрали представлять Украину на Евровидении-2022, еврофаны стали сомневаться, стоит ли нам вообще ехать на конкурс из-за угрозы России. Джамала убеждена – нужно ехать и бороться.

По мнению многих украинских еврофанов, из-за угрозы полномасштабной войны с Россией Евровидение-2022 стало не ко времени. Пока "диванные эксперты" размышляют, лететь или не лететь Kalush Orchestra в Италию, Джамала доказывает, почему Украина должна быть в Турине.

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Почему Украина должна ехать на Евровидение-2022

Судья Нацотбора-2022 объяснила, что Евровидение – это не концерт, а конкурс, на котором через пол минуты нужно доказать, что ты достоин победы. Украина должна напомнить миру о своей богатой культуре и побороться за первенство.

Мы должны участвовать в Евровидении. Потому что это еще одно упоминание о нас, о нашей культуре мира. А все эти "не ко времени", "ехать некому" – не подходят. Мы для себя, мы за себя и в первую очередь за страну должны ехать и выступать лучше всех,

– высказалась Джамала.

Хотя фавориткой певицы на Нацотборе была Alina Pash, а группе Kalush Orchestra она отдала третье место, но все же пожелала ребятам успеха.

сразу после прямого эфира Джамала намекала, что группа Kalush Orchestra не выиграла Нацотбор-2022, потому что повторила за Go_A . По ее мнению, мотив песни Stefania напоминают Shum, а Европа это уже слышала.



Джамала на Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграма певицы

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Джамала о скандалах на Нацотборе Евровидения-2022

За последние две недели Джамала держалась в стороне от скандалов и не комментировала их журналистам. Однако, как выяснилось, она не против разборок и ссор. По мнению звезды, это показывает, что стране не все равно.

Мы постоянно скандалим только потому, что нам не безразлично, кто будет представлять нашу страну. Нет еще у нас таких исполнителей, получивших большие международные премии, поэтому каждое выступление за границей для нас очень важно.

– объяснила Джамала.

"С одной стороны очень смущает, что каждый год есть какой-то скандал по поводу Евровидения. А с другой – страсти бушуют, потому что нам не все равно", – добавила Джамала.

Джамала о Нацотборе Евровидения-2022 / Видео с инстаграма певицы

Полный текст публикации Джамалы:

Со скандалом или без, желательно без, но мы должны участвовать в Евровидении. Почему? Потому что это еще одно упоминание о нас, о нашей культуре мира. А все эти "не ко времени", "ехать некому" – не подходят. Это как купить билет, но назло проводнику пойти пешком.

Мы для себя, мы за себя и в первую очередь за страну должны ехать и выступать лучше всех! Поймут или не поймут, осудят или нет, все равно. Ехать и сражаться.

Главная разница между концертом и конкурсом в том, что в первом случае за тебя уже проголосовали билетом, а во втором – ты постоянно и песней, и действием должен всем доказывать, что стоит победы. Здесь все жестоко, настоящая борьба. 15-30 секунд, максимум минута. Не заинтересовал? Все. Поэтому пожелаем Kalush Orchestra удачи. Нам всем нужны классные новости!