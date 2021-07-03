Джамала, Горбунов, Тополя: звезды поддержали сборную Украины перед матчем с Англией
Источник:24 канал
Сборная Украины сыграла исторический матч и вошла в 1/4 финала Евро-2020. В субботу, 3 июля, она сойдется со сборной Англии. Звездные болельщики уже поддержали и вдохновили наших ребят на победу.
За матчем Украина – Англия на Евро-2020 будет наблюдать весь мир. В этот вечер к экранам телевизоров будут прикованы Джамала, Тарас Тополя, Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей, Злата Огневич и другие. Как они болеют за украинских футболистов на личных страницах в инстаграме, узнавайте ниже.
К теме Украинские звезды эмоционально отреагировали на феерическую победу сборной Украины: видео
Джамала
Победительница "Евровидения-2016" надела форму сборной Украины по футболу. В желто-голубой футболке с буквой J она позировала в самом центре столицы. Вместе с Джамалой за украинских футболистов болеет муж Бекир.
"Мы понимаем, за кого сегодня болеть. J на форме – это с Jamala в сердце", – пояснила певица.
Для просмотра всех фото листайте вправо
Тарас Тополя
Лидер группы "Антитела" также примерил сине-желтую форму и вдохновенно написал: "Болеть за Украину готов".
Дзидзьо
"Ребята, мы с вами. Мы верим в вас, вы наши звезды, которые сегодня сошлись в созвездие победы", – поддержал Дзидзьо. В кадре с артистом оказалась 83-летняя актриса Ада Роговцева, которая снимается в его новом фильме "Где деньги".
Юрий Горбунов
"Сегодня все вместе с 10 часов вечера сосредотачиваемся, держим пальцы и болеем за сборную Украины. Такого в истории еще не было. Уверен, такой поддержки наших героев от украинцев тоже еще не было. В Рим слетаются со всего мира, а мы будем сидеть у телевизоров и болеть", – эмоционально поделился шоумен.
Дмитрий Комаров
Известный путешественник опубликовал фото с тренером сборной Украины Андреем Шевченко и выразил поддержку футболистам.
"Давайте вместе передавать родной сборной энергетику каждого из нас с вами. Пусть сегодня ребята в Риме почувствуют и точно знают, что все украинцы вместе с ними на поле: душой, сердцем, эмоционально", – призвал Дмитрий Комаров.
Злата Огневич
"Ребята, сегодня вся Украина будет болеть за вас! Сердце каждого украинца будет играть вместе с вами. Вы – наши крылья, наша сила, наше вдохновение. Я верю в вашу победу. Только вперед", – высказалась "Холостячка".
Лидия Таран
"Готовимся к битве. Слава Украине", – лаконично написала телеведущая. Пост она дополнила патриотическим фото.
Григорий Решетник
Ведущий "Холостяка" поделился, что к матчу Украина – Англия готовится с самого утра. Он в предвкушении настоящей футбольной баталии.
"Будем болеть мы всей семьей! Дети готовят желто-синюю символику, а любимая накрывает на стол", – рассказал Григорий Решетник.