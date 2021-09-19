Дышать было невозможно, – Гайтана рассказала, как закрывала салфетками щели в самолете

Участница Евровидения-2012 Гайтана пожаловалась на украинские авиалинии. Она рассказала шокирующие детали последнего перелета из Киева в Херсон. В самолете не было чем дышать, а из щелей в потолке очень дуло.

В субботу, 18 сентября, Гайтану пригласили на празднование Дня города Херсон. Из Киева на юг Украины она добиралась на самолете. Однако это был один из худших перелетов певицы.

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Как звезда рассказала в личном инстаграм-профиле, не успел самолет подняться в небо, как в салоне стало пахнуть выхлопными газами. Пассажиры якобы едва не задохнулись.

Дышать было невозможно, маски не помогали. Мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Во время полета дуло из щелей сверху,

– рассказала Гайтана.

Как певица, так и предыдущие пассажиры пытались что-то придумать – "щели заполнили простыми салфетками". Поэтому Гайтана сделала вывод, что авиакомпания знает о проблеме, однако не собирается исправлять.

После перелета у участницы Евровидения-2012 были тошнота, бессонница, головная боль и страшная интоксикация. Несмотря на ужасное самочувствие она все же вышла на сцену в Херсоне и поразила публику зажигательным выступлением.

Гайтана о перелете из Киева в Херсон / Фото из инстаграма певицы

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Напомним, Гайтана не единственная представительница шоу-бизнеса, которая жалуется на украинские авиалинии. В августе о своем жутком перелете из Киева во Львов рассказывала жена Сергея Бабкина Снежана. По ее словам, в самолете, похожем на "супердревний автобус", она пережила паническую атаку.