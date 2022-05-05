"На дверной ручке был русский герб": Тополя рассказал, какие "сокровища" находит на Харьковщине
Источник:фейсбук Тараса Тополи
Лидер группы "Антитела" сейчас находится в Харьковской области вместе с побратимами, и во время зачисток и других задач находит не слишком приятные вещи. Он говорит, что в Харькове живет достаточно людей, которые являются поклонниками "русского мира".
Муж поделился сообщением днем ранее и описал свои наблюдения из Харькова. По его словам, город достаточно проукраинский, однако вещи, которые он нашел в некоторых домах, его откровенно удивили. Впрочем, это всего лишь единичные случаи.
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Харьков – это молодой по духу и еще довольно проукраинский город. Люди образованы, многие студенты. Но все равно здесь было и остается очень много ожидающих… того же русского мира. Если ты идешь по Харькову, здороваешься, а от тебя отворачивают голову или вообще не смотрят в глаза, знай – это оно. Часто бывает, всматриваются в наши киевские номера и потом между собой эмоционально обсуждают это, не нравится,
– говорит артист, служащий в терробороне.
Также артист поделился, как в городе Лозовая Харьковской области он увидел на ручке дома русский герб:
"В Черкасской Лозовой мы зашли во двор, где на дверной ручке был русский герб, а дома полно литературы на тему. И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему-то забываем о наших домашних. Но, несмотря на это, мы победим!" – уверенно добавил Тарас Тополя.
Российский герб на дверной ручке / Фото из фейсбука Тополи
Реакция сети
Сторонники Тараса Тополя по-разному отреагировали на его сообщение и отметили, что у многих харьковчан отношение к государству-соседу кардинально изменилось после 24 февраля. И таких поклонников "русского мира" можно найти повсюду в Украине:
- "Этого хлама в Харькове все меньше. И 24 февраля изменило отношение многих. А идейная вата – так и будет идейной ватой. В глубоком маргинезе";
- "Досадно, что у вас сложилось такое впечатление о Харькове… "Довольно проукраинское" по "очень много тех, кто ждет…". Единичные случаи есть, пожалуй, как и всюду, но Харьков в 2014 году отстоял Украину в своем городе, хотя даже мэр размахивал вражеским флагом! Теперь Харьков в несколько раз более украинский город, чем когда-либо";
- "В Россию из Харькова рукой подать, так пусть валят, а нам не надо мешать жить. К большому сожалению много в Украине горя из-за той их "любовь". Верим нашим защитникам, дай Бог, чтобы была скорее победа";
- "Тарасе, очень правильные слова. Многие пророссийские, ожидающие по подвалам и погребам "русский мир". Но искренних настоящих украинцев здесь гораздо больше, намного. Мы победим без сомнений. А все любители 'русского мира' будут платить налоги на восстановление Украины. Это и будет их наказание. В отличие от нас, потому что мы будем делать это с радостью".