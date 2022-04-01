"На душе холодно и темно": какое желание загадал Монатик в день рождения

Украинский артист Монатик 1 апреля празднует день рождения: ему исполнилось 36. Сегодня он загадал желание, чтобы в мире был мир, а виновные в войне получили по достоинству.

1 апреля украинскому мультиартисту Монатику исполнилось 36 лет. Он поделился мнениями и рассказал о первом благотворительном концерте.

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Монатику исполнилось 36

"Украина победит! Придет мир опять! Последняя рифма в мои 35… Верю в это всей душой. Сегодня первое апреля, мой день рождения, но для меня, как и для миллионов украинцев, 24 февраля все еще продолжается. Поэтому и весна не чувствуется, на душе холодно, сыро и темно. Все, что раньше казалось проблемой, оказалось бессмысленной чепухой и мелочью", – поделился артист.

Монатик рассказал, что для него, как и для каждого из нас, жизнь разделилась на до и во время войны. Он надеется, что скоро можно будет сказать "после войны". Сейчас он организует первый благотворительный концерт в Варшаве "Привіт, ми з України".

Знаменитость будет собирать средства для "Охмадита". Вместо приветствий и подарков он ожидает пожертвований для будущего поколения украинцев.

Сегодня сцена – фронт каждого артиста, который на нее выйдет, мы – артоборона. Загадываю желание! Да будет мир. Пусть каждый, кто затеял эту войну и украл жизнь украинцев, получит по достоинству! Желаю всем нам сил выдержать войну. Все будет Украина,

– подытожил Монатик.



Монатик празднует 36-летие / Фото с инстаграма Монатика

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