В репертуаре артистки есть немало коллабораций с украинскими и мировыми звездами. Джамала призналась, что уже устала от дуэтных песен.

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Джамала о новой коллаборации

Исполнительница отметила, что коллаборации – это сочетание не только артистов, но и их менеджментов, что часто очень утомляет. Однако еще одну дуэтную песню Джамала охотно записала бы.

Однажды я поняла, что у меня до сих пор нет общего трека с каким-то победителем Евровидения. Я бы сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, что в ближайшее время я это реализую,

– подчеркнула Джамала.

Джамала о коллаборациях: смотрите видео онлайн