Дуэт Pink Floyd с Андреем Хливнюком взорвал iTunes: Hey, Hey, Rise Up первая в чартах 25 стран

Легендарная рок-группа Pink Floyd выпустила песню с вокалом Андрея Хливнюка из "Бумбокса". Только за три дня Hey, Hey, Rise Up покорила чарты iTunes. Меломаны из 25 стран мира вывели ее на первое место.

Британцы из Pink Floyd впервые за 28 лет прервали молчание и выпустили новую музыку. К тому же не с кем-либо, а с Андреем Хлывнюком, который защищает Украину в войне с Россией. Так рокеры выступили против "подлого вторжения против независимой, мирной демократической страны", а мир их поддержал.

Важно Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка "Ой у лузі червона калина"

Дуэт Pink Floyd с Андреем Хлывнюком на первом месте в iTunes

Хит Hey, Hey, Rise Up с вокалом Андрея Хлывнюка возглавил чарты сервиса и іTunes в 25 странах мира – от США до Новой Зеландии. "Бумбокс" этому очень рад, однако дело не во всемирной популярности, а в приличной сумме за прослушивание, которая будет направлена на гуманитарную помощь Украине.

Сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору,

– скромно прокомментировал "Бумбокс".

Примечательно, что на ютубе клип Hey, Hey, Rise Up собрал почти 7 миллионов просмотров – 6 миллионов 863 тысячи, на момент написания новости. Трек доступен также на Spotify, Apple Music и Deezer.

Pink Floyd и Андрей Хливнюк – Hey, Hey Rise Up: слушайте песню онлайн

что названиевдохновлено строками из песни "Ой у лузі червона калина " –. Она стала народным гимном после того, как Андрей Хливнюк спел ее на Софийской площади в Киеве.

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Полный текст публикации "Бумбокса":

США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция Швейцария – сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору.