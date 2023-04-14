Дуэт Anna Maria впервые прокомментировали свою позицию по поводу войны и родителей, живущих в Крыму

На днях украинский дуэт ANNA MARIA, который в 2019 году оскандалился своей "неоднозначной" позицией по оккупации Крыма, выступил перед украинскими военными. Многие раскритиковали девушек, ведь считали их предательницами. Потому артистки впервые дали публичный комментарий, в котором объяснили свою позицию.

Напомним, что сестры-близнецы Мария и Анна Опанасюк еще в 2019 году не могли дать четкого ответа на вопрос "Чей Крым?". Кроме того известно, что их родители работали на российские "власти" аннексированного полуострова.

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Сейчас артистки публикуют в соцсетях фото с защитниками Украины, держа в руках сине-желтое знамя.

Почему артисток снова начали хейтить

Журналистка Зоя Казанжи в соцсети объяснила, почему считает Анну и Марию коллаборантками:

Во время нацотбора на Евровидение-2019 финалистки Анна и Мария Опанасюк затруднились ответить на вопрос о том, чей Крым.

Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией. Они также не ответили на вопрос о том, нужна ли крымскотатарская автономия.

Журналистка напомнила, что Лариса Опанасюк, мама Анны и Марии, работала на окупантов "заместителем председателя Совета министров Республики Крым", а потому несет ответственность за все аресты и смерти в захваченном россиянами Крыму. В настоящее время женщина занимает другую должность.

И вот они уже выкачиваются по военным частям, дают концерты, фоткаются с нашими военными, даже не заблюдив лицо. И вот уже им неистово благодарят, что "певицы поднимают боевой дух,

– написала Казанжи.

Как на это отреагировали Анна и Мария

Девушки опуливали видео в соцсети, в котором объяснили свою позицию по поводу войны. По их словам, до сих пор есть люди, которые называют нас предательницами и пророссийскими певицами, несмотря на то, что они дают концерты для ВСУ, раненых и переселенцев. Певицы сообщили, что после одного из таких концертов началась новая волна негатива и хейт в нашу сторону.

Хотим сказать, что с начала полномасштабного вторжения мы сразу на 200 процентов поддержали Украину, осудили российскую агрессию и даем множество благотворительных концертов по всей стране для детей, переселенцев, раненых, военных. Вот наша позиция,

– заявили Анна-Мария.

Певицы наконец-то ответили "Чей Крым"

"Мы хотим сейчас сказать, как мы действительно думаем: Крым – это Украина, иначе быть не может. Крым был, есть и будет украинским. Мы родились в Украине, это наша родина. И если бы мы имели другие взгляды, мы, наверное, были бы бы уже не здесь", – объяснили артистки.

По их мнению, они всегда доказывали, что Крым – это Украина, потому что якобы уже более 10 лет поют по-украински.

Девушки прокомментировали действия своих родителей

Анна и Мария Опанасюк также ответили на упреки в том, что их родители живут в Крыму и работают с оккупантами.

Мы не должны отвечать за своих родителей, это отдельные люди, у них своя жизнь. Мы взрослые, у нас своя жизнь. И мы отвечаем только за собственные поступки,

– заявили артистки.

Напомним, что мать певиц сейчас занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительству Сергея Аксенова. У нее есть награда "За возвращение Крыма" от оккупантов. А их отец – известный в Крыму судья, сотрудничавший с 2014 года с Россией, а сейчас на пенсии.

В конце видео у артисток выступили слезы на глазах. "Не надо делать из нас монстров. Для нас эта война такая же болезненная, как для каждого украинца. И мы делаем все на своем месте для ускорения победы", – добавили они.

К слову, недавно блоггер Анна Алхим в интервью с улыбкой заявила, что слушает российскую музыку на стриминговых платформах, спонсируя оккупанта. В то же время украинцы возмутились позицией инфлюэнсерши, которая якобы донатит на ВСУ.