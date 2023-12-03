Не сложилось: Дуа Липа разошлась со старшим на 14 лет бойфрендом
Источник:The Sun
Певица из Великобритании Дуа Липа разорвала отношения со своим парнем, французским режиссером Роменом Гаврасом.
Об отношениях Дуа Липы и Ромена Гавраса стало известно еще весной. Ранее певица встречалась с певцом Анваром Хадидом.
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Дуа Липа разошлась с бойфрендом
Опираясь на собственные источники, издание пишет, что певица хочет посвятить себя только музыке перед выходом третьего альбома. Именно Дуа предложила разойтись. Известно, что отношения Дуа Липы и Ромена Гавраса продолжались около 8 месяцев.
Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, у нее есть принципы, и пара разорвала отношения до того, как дела пошли плохо. Ромен считал Дуа трудоголиком, но она не планирует сбавлять обороты ради чего-либо или кого-либо,
– сообщил источник издания.
Дуа Липа и Ромен Гаврас / Фото Daily Mail
Поговаривают, что пара разошлась еще в прошлом месяце. В последнее время певица полностью сосредоточена на музыке и выпуске нового альбома.
Это разные чувства и эмоции, которые вы испытываете в течение периода одиночества. Это тоже понимание. Ты осознаешь, чего ты хочешь, что тебе нужно и чего ты заслуживаешь. Это переход от фазы принятия одиночества к созданию новых отношений. Все начинается и правда становится видима – настоящие они или нет,
– отметила девушка.
О личной жизни Дуа Липы
- В марте стало известно, что Дуа Липа находится в отношениях со старшим на 14 лет французским режиссером Роменом Гаврасом. Их заметили папарацци. Через два месяца влюбленные официально подтвердили, что вместе. Певица и режиссер вместе пришли на Каннский кинофестиваль, где обнимались, целовались и держались за руки.
- Ранее популярная певица находилась в отношениях с младшим братом Беллы и Джиджи Хадид – Анваром. Пара была вместе в течение двух с половиной лет. В прессе писали, что причиной разрыва отношений стали постоянные гастроли артистки, из-за которых они часто не виделись.