Дуа Липа показала пышные ягодицы на пляже Мексики: пикантные фото
Британская певица Дуа Липа, похоже, недавно отдыхала со своими родными на мексиканском побережье. Она опубликовала несколько волшебных фотографий, под которыми отметила, что скучает по тем временам.
Источник:инстаграм Дуа Липы
На радостных фото счастливая и беззаботная Дуа Липа плавала в океане, нежилась под горячим солнцем и пряталась под пальмами, играла в карты и читала книги. Она призналась, что скучает за восходом солнца в 4 утра.
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Соблазнительная Дуа Липа
Фанаты предположили в комментариях, что звезда отдыхала в Тулуме, Мексика.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Там она и продемонстрировала отличную фигуру, которую отметили на инстаграм-странице бренда купальников Ратаковски Inamorata. На фото Дуа Липа лежит на лежаке с полотенцем, сняв со спины бретельки бюстгальтера. Правда, ее пышные ягодицы не могли не привлечь внимание фанатов.
"Пляжный кролик Дуа Липа в трусиках Las Olas", – символически в пасхальный день 4 апреля подписали фото представители бренда.
Реакция сети
- "Она горячая!";
- "Какая хорошенькая";
- "Слава женщинам!";
- "Вау, ты выглядишь эффектно!";
- "Вот так пасхальный кролик".
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