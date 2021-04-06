Дуа Ліпа показала пишні сідниці на пляжі Мексики: пікантні фото
Британська співачка Дуа Ліпа, схоже, нещодавно відпочивала зі своїми рідними на мексиканському узбережжі. Вона опублікувала кілька чарівних світлин, під якими зазначила, що сумує за тим часом.
Джерело:інстаграм Дуа Ліпи
На радісних фото щаслива і безтурботна Дуа Ліпа плавала в океані, ніжилась під гарячим сонцем і ховалась під пальмами, грала у карти та читала книги. Вона зізналась, що сумує за сходом сонця о 4 ранку.
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Спокуслива Дуа Ліпа
Фанати припустили у коментарях, що зірка відпочивала у Тулумі, Мексика.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Там вона і продемонструвала відмінну фігуру, яку відзначили на інстаграм-сторінці бренду купальників Емілі Ратажковскі Inamorata. На фото Дуа Ліпа лежить на лежаку з рушником, знявши зі спини бретельки бюстгальтера. Щоправда, її пишні сідниці не могли не привернути увагу фанатів.
"Пляжний кролик Дуа Ліпа в трусиках Las Olas", – символічно у великодній день 4 квітня підписали фото представники бренду.
Реакція мережі
- "Вона гаряча!";
- "Яка гарненька";
- "Слава жінкам!";
- "Вау, ти виглядаєш ефектно!";
- "Оце так пасхальний кролик".
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