Британська співачка Дуа Ліпа, схоже, нещодавно відпочивала зі своїми рідними на мексиканському узбережжі. Вона опублікувала кілька чарівних світлин, під якими зазначила, що сумує за тим часом.

На радісних фото щаслива і безтурботна Дуа Ліпа плавала в океані, ніжилась під гарячим сонцем і ховалась під пальмами, грала у карти та читала книги. Вона зізналась, що сумує за сходом сонця о 4 ранку.

Варто побачити Неймовірно гаряча Дуа Ліпа показала фото перед виходом на сцену Греммі

Спокуслива Дуа Ліпа

Фанати припустили у коментарях, що зірка відпочивала у Тулумі, Мексика.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Там вона і продемонструвала відмінну фігуру, яку відзначили на інстаграм-сторінці бренду купальників Емілі Ратажковскі Inamorata. На фото Дуа Ліпа лежить на лежаку з рушником, знявши зі спини бретельки бюстгальтера. Щоправда, її пишні сідниці не могли не привернути увагу фанатів.

"Пляжний кролик Дуа Ліпа в трусиках Las Olas", – символічно у великодній день 4 квітня підписали фото представники бренду.

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