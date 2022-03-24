Другие приоритеты, – MELOVIN шокировал сеть кардинальным изменением имиджа

Популярный певец MELOVIN любит эпатажные образы и часто использует их в своей карьере. Однако на этот раз смена имиджа была не для хайпа, а для удобства.

Певец опубликовал в инстаграме видео, на котором позирует в новом для себя стиле. Парень состриг все волосы и побрил голову "под ноль".

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MELOVIN рассказал, что изменил прическу из-за того, что так ему будет гораздо комфортнее. Исполнитель подчеркнул, что сейчас у него более важные приоритеты, чем его волосы.

Слава Украине за ВСУ! PS. Меловинаторы, все гуд! На сегодняшний день, без прически мне гораздо удобнее, другие приоритеты. #прически позже,

– заявил парень.

К слову, артист переехал из столицы в более безопасный Львов, где активно занимается волонтерством. Недавно он выступил на главном железнодорожном вокзале города, ведь таким образом хотел поднять людям настроение и дух. Парень делился, что за время войны потерял двух родных людей и хочет сделать все, что в его силах, чтобы защитить жизнь других.

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