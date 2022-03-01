"Дрожали не только окна, но и стекла": из-за боев в Гостомеле MamaRika переехала в Одессу

Муж украинской певицы MamaRika сообщил, что с женой и сыном переехал в Одессу. Все потому, что их дом в Киеве был близко к Гостомельскому аэропорту, где до сих пор идут бои.

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) приняла решение уехать из Киева с мужем и маленьким сыном. Об этом рассказал Сергей Середа.

Стоит знать Меня распирает гордость, – MamaRika залилась слезами, когда говорила об ВСУ, президенте и народе

Почему MamaRika переехала в Киев

Мужчина поделился, что за эти дни войны ему предлагали переехать за границу. Однако звездные супруги решили остаться в Украине. По словам Середы, теперь они нигде не смогут чувствовать себя в безопасности, пока Путин жив. В то время как из Киева они уехали потому, что их дом недалеко от Гостомеля, где идут бои.

Из Киева нам пришлось уехать по той причине, что наш дом находится недалеко от Гостомельского аэропорта, и так получилось, что там нет бомбоубежища, или хотя бы подвала, где можно было бы укрыться от вражеских бомб, из-за которых у нас периодически дрожали не только окна, но и стены!

– рассказал Сергей Середа.

"Поэтому нам с полугодовалым ребенком и собакой приходилось лежать на полу первого этажа, уложившись подушками и накрываться одеялом, всякий раз когда на улице были слышны очередные взрывы! Последней точкой стал подрыв моста, шарахнуло так, что мы с Настей не сговариваясь начали просто хватать, что случалось под руку и забрасывать в машину! Недолго думая решили ехать в Одессу!" – объяснил ведущий.

Спустя какое-то время Сергей собрался с мыслями и решил поделиться ими:

– Спасибо вам, ублюдки, за то, что еще больше сплотили нашу страну!

– Спасибо вам твари, за то что в Украине не осталось ни одного поклонника "русского мира"!

– Спасибо вам ублюдки, которые показали всему миру, кто действительно фашисты!

– Спасибо вам под***сы за то, что сделали нас сильнее!

Молите Бога, чтобы наши дети когда-нибудь простили вам то, что сейчас происходит с нашей страной, и через что они сейчас проходят! А вот чего мы точно вам не простим, так это того, что вы отняли у нас жизнь сотен невинных людей, десятки из которых были дети,

– подытожил мужчина MamaRika.



Сергей Середа с сыном / Фото из инстаграма юмориста

Кто из звезд переехал из Киева

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Текст публикации Сергея Середи

Сегодня нам с MamaRika много кто написал: "Приезжайте к нам в: Польшу, Италию, Молдову, Египет, Штаты, Португалию и т.д..., у нас тут безопасно!". Друзья, огромное вам всем спасибо! Но мне кажется что пока Россией правит путин, нет на планете места, где может быть безопасно, по этому мы находимся в Украине! Не в Киеве, как вы могли подумать, а в Одессе!

Из Киева нам пришлось уехать по той причине что наш дом находится недалеко от Гостомельского аэропорта, и так получилось что там нет, бомбоубежища, или хотя бы подвала, где можно было бы спрятаться от вражеских бомб, из-за которых у нас периодически дрожали не только окна, но и стены!!! По этому нам с полугодовалым ребёнком и собакой приходилось лежать на полу первого этажа, обложившись подушками и накрываться одеялом, каждый раз когда на улице были слышны очередные взрывы! Последней точкой стал подрыв моста, шарахнуло так, что мы с Настей не сговариваясь начали просто хватать что попадалось под руку и закидывать в машину! Недолго думая приняли решение ехать в Одессу!

И вот спустя какое-то время, я собрал мысли в кучу и хочу поблагодарить тех мразей, которые на нас напали!

– Спасибо вам ублюдки, за то что ещё больше сплотили нашу страну!

– Спасибо вам твари, за то что в Украине не осталось ни одного приверженца "русского мира"!

– Спасибо вам уроды, что показали всему миру, кто на самом деле фашисты!!!

– Спасибо вам пид***сы за то что сделали нас сильнее!!!

Молите Бога, что бы наши дети когда-нибудь простили вам то, что сейчас происходит с нашей страной, и то через что они сейчас проходят! А вот чего мы точно вам не простим, так это того, что вы отобрали у нас жизни сотен невинных людей, десятки из которых были дети….