Когда-то там снимала квартиру, – Джамала эмоционально отреагировала на атаку дронами в Киеве

Певица Джамала в очередной раз не может оправиться от массированной атаки россиян, ведь неделю назад ракетные удары повредили ее кафе, а сейчас уничтожили дом, где когда-то она арендовала жилье. Также она показала ужасные кадры с места событий, чтобы их увидели подписчики со всего мира.

Артистка поделилась, что второй понедельник Киев просыпается от террористических атак России. Если неделю назад город страдал от ракетных ударов и принес более двух десятков смертей, то 17 октября люди скрывались от иранских дронов-камикадзе.

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В прошлый раз разбили кофейню моего мужа, на этот раз попали в дом, в котором я когда-то снимала квартиру. Его половина полностью разрушена попаданием иранского дрона-камикадзе. Уже известно о 4 погибших. Всего по Киеву сегодня запустили 28 из 2400 иранских дронов. Каждый день ими обстреливают города по всей Украине и убивают людей в собственных домах,

– говорит Джамала.

Она добавила, что вскоре в руки террористов попадут и иранские ракеты "земля-земля", поэтому она не устает повторять, что их покупает спонсирует каждый, кто не разорвал какие-либо связи с государством-террористом.

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Атаки Киева ракетами и дронами-камикадзе: рассказы звезд

Напомним, что неделю назад ракетный удар произошел недалеко от кофейни TAKAVA Coffee-Buffet на Жилянской 75, поэтому от ударной волны внутри посыпалось все стекло и сокрушило технику. Всего за день персонал полностью все починил и возобновил работу.

Добавим, что от ударной волны дрона-камикадзе также значительные повреждения получила квартира ведущего Егора Гордеева, который на момент взрыва находился в укрытии неподалеку. По его словам, из-за взрыва в новостройке образовалась трещина, а в его квартире и у соседей выбило стекла фактически из всех окон.

По состоянию на 18:00 17 октября из-под завалов дома в Шевченковском районе, фото которого облетело все соцсети, удалось извлечь 19 человек и котика Филю, 4 человека получили травмы, 3 из которых госпитализировали. Также 4 человека погибли, в том числе 59-летняя женщина и молодые супруги, которые ждали ребенка. Тело еще одного человека обнаружили под завалами.

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