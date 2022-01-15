Драгоценные подарки и изысканный стиль: Кайли Дженнер устроила вечеринку перед родами
Источник:инстаграм Кайли Дженнер
Американская знаменитость Кайли Дженнер готовится ко вторым родам, которые произойдут совсем скоро. Перед рождением ребенка она устроила традиционную вечеринку baby shower.
Звезда реалити-шоу, блогер и модель Кайли Дженнер вот-вот станет мамой во второй раз. Перед родами в США существует традиция baby shower – вечеринка с подарками и уютной атмосферой. Такую вечеринку и устроила Кайли.
К слову Ким Кардашян вернулась из отпуска и сходила на свидание с комиком.
Кайли Дженнер устроила вечеринку перед родами
Тематикой вечеринки стали джунгли. На входе гостей встречали деревянные фигуры жирафа, зал был украшен цветами и зелеными листьями, а на деревьях красовались свечи.
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды
Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды