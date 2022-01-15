Зірка реаліті-шоу, блогерка та модель Кайлі Дженнер от-от стане мамою вдруге. Перед пологами у США традицією є baby shower – вечірка з подарунками та затишною атмосферою. Таку ж вечірку і влаштувала Кайлі.

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Кайлі Дженнер влаштувала вечірку перед пологами

Тематикою вечірки стали джунглі. На вході гостей зустрічали дерев'яні фігури жираф, зала була прикрашена квітами та зеленим листям, а на деревах красувалися свічки.



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки

Маленькими іменними жирафами позначалося й місце кожного гостя. Одна жирафа була підписана іменем Тревіс, – це означало, що репер був присутній на вечірці, хоч його Кайлі не показала на кадрах зі свята.



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки

Стіл був елегантно сервірований, а басейн посипаний пелюстками білих троянд. Молочний та білий кольори стали головними в стилістиці вечірки.



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки

Від гостей Кайлі Дженнер отримала розкішні подарунки – аксесуари Tiffany & Co. та дитячий візок від Dior. Але близькі та друзі не пішли з порожніми руками: кожен отримав іменний плед. Сама модель позувала у молочній сукні, що підкреслювала її чималий живіт.



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки

Щоправда, з фото baby shower так і не стало відомо стать дитини – одне з головних завдань вечірки. Лиш рожевий колір на п'яльцях натякнув, що Кайлі та Тревіс чекають дівчинку.



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки



Вечірка Кайлі Дженнер перед народженням дитини / Фото з інстаграму зірки