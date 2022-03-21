Доска позора: блоггеры создали сайт с именами звезд, которые поддерживают Росию или умалчивают

21 марта 2022 , 14:32
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Пока Украина третью неделю борется с российскими оккупационными войсками, есть немало артистов, блоггеров и ведущих, которые отмалчиваются из-за событий в Украине. Теперь всех их можно будет найти в одном месте – на сайте theylovewar.com, который переводится как "Они любят войну".

Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская. Главной идеей стала "позорная доска", которую собирает издание "Детектор медиа".

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На сайте собраны все доказательства молчания или отрицание российской агрессии среди  медиаперсон из Украины и России. Среди них нашлось место артистам, блоггерам и политическим деятелям. Под каждым пользователь сайта сможет увидеть, как именно комментировал или нет человек события, происходящие в Украине.

В "черный список" среди украинских звезд и блогеров попали:

  • Блогер и ведущая Регина Тодоренко
  • Певица Ани Лорак
  • Пропагандистка Снежана Егорова
  • Певица Анна Asti 
  • Рэпер Джиган
  • Певец Artik 
  • Певица Мари Краймбрери 
  • Певица Анна Седокова
  • Певица Светлана Лобода 
  • Певица Таисия Повалий 
  • Эстрадный певец Вадим Казаченко
  • Блоггерша София Стужук
  • Предприниматель Юлия Привалова
  • Блогер Ольчка Фомочка
  • Блогерша Татьяна Поп

Политические деятели из Украины:

  • Нестор Шуфрич
  • Евгений Мураев
  • Татьяна Монтан
  • Елена Бондаренко
  • Михаил Мищанюк
  • Илья Кива
  • Юрий Дудкин
  • Алексей Калиниченко
  • Богдан Гиганов

Весь список, в том числе по поводу россиян-пропагандистов или "молчунов", смотрите на сайте theylovewar.com.

Автор: Уляна Журба