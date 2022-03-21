Доска позора: блоггеры создали сайт с именами звезд, которые поддерживают Росию или умалчивают
Пока Украина третью неделю борется с российскими оккупационными войсками, есть немало артистов, блоггеров и ведущих, которые отмалчиваются из-за событий в Украине. Теперь всех их можно будет найти в одном месте – на сайте theylovewar.com, который переводится как "Они любят войну".
Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская. Главной идеей стала "позорная доска", которую собирает издание "Детектор медиа".
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На сайте собраны все доказательства молчания или отрицание российской агрессии среди медиаперсон из Украины и России. Среди них нашлось место артистам, блоггерам и политическим деятелям. Под каждым пользователь сайта сможет увидеть, как именно комментировал или нет человек события, происходящие в Украине.
В "черный список" среди украинских звезд и блогеров попали:
- Блогер и ведущая Регина Тодоренко
- Певица Ани Лорак
- Пропагандистка Снежана Егорова
- Певица Анна Asti
- Рэпер Джиган
- Певец Artik
- Певица Мари Краймбрери
- Певица Анна Седокова
- Певица Светлана Лобода
- Певица Таисия Повалий
- Эстрадный певец Вадим Казаченко
- Блоггерша София Стужук
- Предприниматель Юлия Привалова
- Блогер Ольчка Фомочка
- Блогерша Татьяна Поп
Политические деятели из Украины:
- Нестор Шуфрич
- Евгений Мураев
- Татьяна Монтан
- Елена Бондаренко
- Михаил Мищанюк
- Илья Кива
- Юрий Дудкин
- Алексей Калиниченко
- Богдан Гиганов
Весь список, в том числе по поводу россиян-пропагандистов или "молчунов", смотрите на сайте theylovewar.com.