Радостное известие от инсайдеров издания появилось в сети незадолго после того, как Крис поздравил свою жену с 32 днем ​​рождения. Он поблагодарил ее за дочь Лайлу, которая родилась в 2020 году. Отметим, что пара тайно поженилась в июне 2019 года.

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Ты такая прекрасная жена, мать, мачеха и спутница по жизни. Я просто не могу представить, каким бы потерянным я был без тебя. Ты красивая, крепкая, как гвоздь, рассудительная, глубоко вдумчивая, очень умная. Ты прирожденный лидер, вечно стремишься к цели и умеешь общаться, как никто другой. Спасибо тебе за все,

– написал мужчина.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут во второй раз родителями / Фото из инстаграма женщины

Стоит добавить, что у Криса Пратта уже есть 9-летний сын Джек от бывшей жены Анны Фэрис. Поскольку мальчик родился с крошечным весом – всего 1,7 килограмма, в детстве он перенес немало операций. Актер Крис Пратт когда-то отмечал, что для него важно, чтобы его любимая нашла общий язык с первенцем. И Кэтрин Шварценеггер прекрасно с этим справилась: по словам инсайдеров, мальчик часто проводит время с мачехой и звездным отцом.

Сам железный Арни, отец Кэтрин, еще никак не отреагировал публично на вторую беременность дочери, однако три дня назад поздравил ее с днем ​​рождения.

Молодой Арнольд Шварценеггер с дочерью Кэтрин / Архивное фото из инстаграма актера