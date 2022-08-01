Она готовилась, – Зеленская призналась, как ее 18-летняя дочь сдала мультипредметный тест

Дочери Зеленских 18 лет. В июле она вместе с другими украинскими выпускниками сдала национальный мультипредметный тест. Первая леди заверила, что Александра получила высокие баллы.

Две недели назад, 18 июля, в Украине стартовала основная сессия национального мультипредметного теста. 18-летняя Александра Зеленская уже сдала его онлайн и увидела свои баллы. Первая леди Украины призналась, что с тестированием она справилась хорошо.

Об этом говорят Лучше, чем не делать ничего, – Зеленская ответила на критику из-за появления на обложке Vogue

Как дочь Зеленского сдала мультипредметный тест

Мне кажется, что все хорошо, она довольна. Там три предмета: математика, украинский язык и литература, история. Она готовилась, я думаю, все хорошо,

– рассказала Елена Зеленская.

Однако баллы дочери все же не рассекретила.

Семья Зеленских / Личные фото первой леди Украины

Куда будет вступать дочь президента

Еще в мае Елена Зеленская делилась, что ее старшая дочь не поедет учиться за границу, а останется в Украине. В то время как почти все ее одноклассники из элитной Новопечерской школы будут получать высшее образование в Европе. За два месяца планы Александры не изменились, она будет подавать документы только в украинские вузы.

Сейчас у детей есть возможность выбрать несколько вузов, чтобы подать документы. Она себе какой-то ряд выбрала. Еще нужно написать эссе о себе, мотивационное письмо,

– поделилась первая леди.

И поспешила добавить, что с написанием мотивационного письма дочери не будет помогать, говорит: "Пусть она сама себе придумывает свою цель и описывает ее в письме".

что 9-летний сын Зеленских Кирилл в отличие от Александры не хочет учиться летом. "Школьник сказал, что у него каникулы, и его не трогать. Все подходы "давай почитаем, давай вспомним английский язык" сейчас он отклоняет сразу", – призналась первая леди Украины.