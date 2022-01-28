Дочь Снежаны Егоровой вспомнила, как ей посоветовали переехать в Россию из-за позиции матери
Источник:"Твой день"
Телеведущая Снежана Егорова недавно отметилась заявлением о том, что поддерживает Путина. Из-за этого ей лаконично "посоветовали" уехать в Россию.
Дочь Снежаны Егоровой также работает телеведущей. Она рассказывала, что о позиции матери в отношении Владимира Путина она узнала из новостей.
Важно Боль и стыд, – дочь Снежаны Егоровой, которая поддерживает Путина, прокомментировала ее позицию
Стася Ровинская о случае в садике
Дочь Егоровой поделилась, что не хотела делать публичные заявления относительно ее матери. Однако случай в детском саду ее озадачил.
Меня поймут другие мамы. Я сама мама троих детей. Вчера, забирая своего сына из садика, папа одного ребенка сказал мне: "Вы еще не в России? Чего еще не уехали?" Я даже сначала его не поняла. А потом воспитательница сказала: "Может, вы не будете водить своего сына в садик, пока все не пройдет?"
– рассказала Стася Ровинская.
"Я – не моя мама. У меня есть своя семья – мой муж, мои собственные дети. И я несу за них ответственность. Мы все живем здесь. И я не хочу, чтобы они чего-то боялись. Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война. Я должна была сделать этот пост, чтобы защитить их. И вслух четко сказать о моей и нашей позиции. Спасибо за поддержку друзьям и коллегам. Да будет мир в Украине!" – добавила она.
Стася Ровинская с ребенком / Фото из инстаграма ведущей
Снежана Егорова и ее заявление относительно Путина
- Телеведущая Снежана Егорова часто отмечалась украинофобными заявлениями, в которых критиковала закон о языке. Она продолжает осуждать нынешнюю украинскую власть.
- Но недавно в заметке Егорова заявила, что поддерживает Путина и распространила видео о нем.
- Ее дочь Стася Ровенская была вынуждена прокомментировать слова матери. Она подчеркнула, что с ней не общается и не разделяет ее гражданской позиции.