Дочь Снежаны Егоровой показала квартиру, которую арендует в Нью-Йорке: первые фото

В мае Стася Ровинская уехала из Европы в США. В Нью-Йорке она жила в большом доме друзей, а на днях сняла своей семье квартиру. Как выглядит ее новое жилье, смотрите дальше.

В США дочь скандальной Снежаны Егорова эмигрировала с тремя детьми и мужем, который как многодетный отец смог покинуть страну после 24 февраля. Сидеть на шее у друзей они не хотели, поэтому всего за три недели нашли собственное жилье.

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Как выглядит квартира Стаси Ровинской в Нью-Йорке

В Нью-Йорке экс-телеведущая снимает просторную двухкомнатную квартиру-студию, которая сейчас полностью пуста. В ней нет ни дивана, ни стола, ни стульев, так что чтобы не спать на полу, супруги купили две надувные кровати – для себя и детей. Вместо обеденного стола им пока служит чемодан.

Мы переехали в свою съемную квартиру в Нью-Йорке. Впервые с начала войны мы в своем жилье только нашей семьей. Квартира пустая, купили надувные кровати, едим так (на чемодане, – 24 канал). Романтика. Постепенно будем обустраиваться,

– рассказала Стася Ровинская.

Интересно, что звезда уже успела вывесить украинский флаг на фасаде своего нового дома.

Квартира Стаси Ровинской в США / Фото с инстаграм-сторис

Почему Стася Ровинская оказалась в Нью-Йорке