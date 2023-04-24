Вместе с сыном Евгении: в сети впервые появилось фото дочери принцессы Беатрис

Ко Дню Земли принцесса Евгения поделилась несколькими семейными кадрами. На одном из них она показала племянницу Сиенну, дочь принцессы Беатрис.

Дочери принцессы Беатрис исполнится 2 года в сентябре. Но публика еще ни разу не видела, как выглядит девочка.

Смотрите также Бывший одноклассник Чарльза III вспомнил, как над будущим королем издевались в школе

Первое фото дочери принцессы Беатрис

Впервые фотографию маленькой Сиены опубликовала принцесса Евгения. Она поделилась сообщением ко Дню Земли.

Евгения показала милое фото, как ее сын Август и его двоюродная сестра Сиенна посещают Лондонский зоопарк и наблюдают за пингвинами. Принцесса рассказала, что они любят ходить в зоопарк.

На фото брат и сестра позируют спиной к камере, поэтому их лица не видно. Впрочем, заметно, что у дочери принцессы Беатрис светлые волосы.



Сиенна и Август / Фото из инстаграма принцессы Беатрис

, принцесса Беатрис впервые стала мамой 18 сентября 2021 – тогда стало известно, что это девочка. Ее полное имя – Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.

Принцесса Евгения также показала фото мужа Джека с сыном. Они прогуливались по природе.



Джек Бруксбенк с сыном / Фото из инстаграма принцессы Евгении