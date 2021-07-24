Знаменитости активно делятся фотографиями с отдыха. На личных страницах в социальных сетях они публикуют яркие кадры, а также рассказывают о странах, которые выбрали для отпусков.

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Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) с семьей улетела на Кипр. Там звезда нежится на солнышке, плавает в море и отдыхает от насыщенных рабочих будней.

Во время прогулки по острову певица сделала несколько фотографий. На одной из них она позировала вместе с сыновьями – Марком и Романом.



Alyosha с сыновьями на Кипре / Фото из инстаграма Alyosha

Летний образ Alyosha

Певица не только прогулялась по острову, но и продемонстрировала стильный летний look. Она предстала перед объективом в коротких джинсовых шортах, которые подчеркнули длинные стройные ноги. Сверху надела белый топ и на плечи накинула свитер. Такой look соединила с белыми босоножками.

Среди аксессуаров ее образ дополняли черный рюкзак и большие серьги-кольца. Волнистые волосы Елены красиво развевались на ветру. На лицо она не наносила косметику. Девушка продемонстрировала безупречный золотистый загар.



Alyosha на Кипре / Фото из инстаграма Alyosha