Дочь Оли Поляковой поступила в университет: где будет учиться Маша

Старшая дочь Оли Поляковой осуществила свою мечту и поступила в университет за границей. Маша Полякова будет учиться в Великобритании.

Пока певица Оля Полякова ездит по городам Украины, ее дочь осталась за границей. Маша поделилась радостной новостью.

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Маша Полякова поступила в университет

Старшая дочь певицы призналась, что поступила в университет. Она будет учиться у BMus в Лондоне в Великобритании.

Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в следующей программе: год (интегрированная степень),

– поделилась Маша Полякова.



Маша Полякова поступила в университет / Фото с инстаграм-сториз

, Оля Полякова рассказывала, что из-за войны нет средств на обучение дочери . Маша стремилась учиться в знаменитом колледже Беркли, однако год там стоит около 40 тысяч долларов.

Добавим, что исполнительница также отвечала, куда дела все заработанные средства и почему нет финансовой подушки: "А ты знаешь, я же не сделала ни одной копилки. У меня ведь было строительство. Я только что поставила новые окна, представляете, да? Что такое сейчас в Киеве, который бомбят, поставить за сумасшедшие деньги новые окна", – говорила Полякова.