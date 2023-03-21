Родилась в рубашке, – дочь Оли Поляковой попала в больницу
Источник:Маша Полякова
Старшая дочь Оли Поляковой сообщила, что попала в больницу на несколько дней. Она не призналась, что с ней случилось, но пересказала слова врачей.
Дочь украинской певицы Оли Поляковой находится в Великобритании, где учится в музыкальном заведении. На днях она вышла на связь в инстаграм-сториз и призналась, что находилась в больнице.
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Маша Полякова попала в больницу
Дочь певицы сообщила, что была в больнице несколько дней. Она не уточнила, по каким причинам ее пришлось госпитализировать. Однако Маша выглядела хорошо и оптимистично.
Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Все, еду домой, – сказала девушка.
Маша Полякова была в больнице: видеоЗаметим, недавно Маша и Алиса Поляку приезжали к звездной маме в Украину. Они проводили время вместе на горнолыжном курорте в Буковеле. Звездная семья пробовала местную кухню и каталась на лыжах.
Добавим, Маша Полякова довольно часто становится объектом критики из-за того, что показывает свой лайфстайл за границей. Так недавно ее раскритиковали через фото из Лондона. Девушка сама отвечает недоброжелателям, но часто за нее заступается и звездная мать.
"Нельзя хейтить за то, что детей вывезли за границу. Нельзя хейтить за то, что женщина с детьми уехала за границу! 10 миллионов человек уехало, а хейтят только мою Машу? Что это такое?" – говорила Полякова в интервью Рамине.