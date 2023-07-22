Так уже выросла, – Маша Полякова показала редкое фото с младшей сестрой
Источник:Маша Полякова
Маша Полякова обнародовала редкий совместный снимок с младшей сестрой. Фаны заметили, как быстро выросла Алиса.
Старшая дочь Оли Поляковой Маша опубликовала на странице новое фото. Это редкая фотография с ее сестрой Алисой.
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Редкое фото дочерей Оли Поляковой
Маша Полякова позировала рядом с 11-летней сестрой Алисой. Она надела белую джинсовую куртку.
Алиса позировала в светлом топе на длинный рукав и серых джинсах. В ее волосах просматривались фиолетовые пряди.
Не верю что моя мала уже так выросла,
– написала звездная дочь под снимком.
Маша и Алиса Поляковые / Фото из инстаграма Маши Поляковой
Поклонники Маши Поляковой под фото отметили, что девушки очень разные, но все равно красивые.
- "Разные, но обе очень хорошие";
- "Помню ее еще из песни вашей мамы, когда она была еще в животике";
- "Такие разные, но все равно такие красивые";
- "Красавицы".
Напомним, недавно одно из украинских изданий унизило старшую дочь Оли Поляковой. В ответ певица подчеркнула, что за буллинг накажет это медиа и подаст в суд. Впоследствии редакция заявила, что полностью признает свою вину, а материал был представлен в недопустимой форме. Но Олю Полякову это не удовлетворило. Певица сообщила, что ожидает публичное видеообращение с извинениями.