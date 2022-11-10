"Уеду отсюда": почему дочь Оли Поляковой хочет покинуть учебу в Великобритании

Старшая дочь Оли Поляковой – Мария задумывается над тем, чтобы вернуться в Украину. Девушка учится в Лондоне, но сейчас у нее начались проблемы с кожей, что невыносимо.

Маша Полякова учится в музыкальном колледже в Лондоне. Раньше у девушки была идеальная кожа, а во время пребывания в Великобритании ее состояние значительно ухудшилось.

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У дочери Поляковой начались проблемы с кожей

Девушка поделилась своими переживаниями в инстаграм-сторис. Маша рассказала, что пользуется теми же средствами по уходу за лицом, что и раньше, но сейчас состояние кожи значительно ухудшилось. В Лондоне очень жесткая вода, что, вероятно, повлияло на это.

"У меня есть вот такая вот проблема! Видите мое лицо? Я не знаю, что с ним произошло здесь, в Лондоне. Я использовала свой уход, которым пользовалась все это время", – рассказала Полякова.

В Украине у Маши не было таких высыпаний. Сейчас она приобрела специальные косметические средства, чтобы вылечить кожу. Если это не поможет, она собирается вернуться домой.

У меня была почти идеальная кожа, может, где-то мог появиться один прыщик. Но здесь очень жесткая вода. Я сейчас приобрела на огромную сумму косметику от прыщей. Если она мне не поможет, я просто уеду отсюда. Как с этим жить? Это же полный пи*дец!

– эмоционально выразилась Полякова.



У дочери Оли Поляковой проблемы с кожей / Скриншот инстаграмм-сторис Маши



У дочери Оли Поляковой проблемы с кожей / Скриншот инстаграмм-сторис Маши

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