Дочь Ольги Фреймут вернулась в Украину и сменила имидж: как теперь выглядит Злата
Источник:Злата Митчелл
Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл похвасталась новым имиджем. Она показала свой новый образ.
Дочь ведущей Ольги Фреймут поделилась новыми фотографиями с поклонниками. Она рассказала, что решилась на смену имиджа.
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Злата Митчелл изменила образ
17-летняя Злата предстала с новым цветом волос. Она покрасила русые пряди в более темный каштановый оттенок.
Я не оставлю свои волосы в покое. Стала даже еще темнее. Тот, кто год назад сказал мне стать блондинкой, действительно имел наихудшие намерения,
– поделилась Злата Митчелл.
Злата Митчелл / Фото с инстаграм-сториз
Звездная дочь позировала в стильном образе. Она надела темно-серою твидовою мини-юбку и светло-серый топ.
Злата Митчелл / Фото с инстаграм-сториз
Дочь Фреймут вернулась в Украину
Злата Митчелл живет в США и, похоже, вернулась в Украину. Она показалась в одном из столичных салонов, а также анонсировала танцевальный мастер-класс в студии Open Art Studio в Киеве.
- Добавим, сама Ольга Фреймут вернулась в Украину в июле. Тогда она анонсировала лекцию по теме манер во время войны. Ведущая провела мероприятие, хотя ее раскритиковали за попытки "обучить людей манерам" в столь тяжелое время.