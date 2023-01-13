Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари: у нее остановилось сердце после "Золотого глобуса"

В 54 года скончалась единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари Пресли. 12 января в 10:37 утра по тихоокеанскому времени у нее остановилось сердце. Певицу реанимировали и доставили в местную больницу, но спасти ее не удалось.

Лиза Мари Пресли потеряла сознание в спальне своего дома в Лос-Анджелесе, у нее остановилось сердце. Ее нашла домработница.

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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Первый из четырех мужей певицы Дэнни Кио, как раз вернувшийся домой, сделал искусственное дыхание, пока ехала скорая. Медики оживили ее адреналином и непрямым массажем сердца, но не спасли, в больнице Лос-Анджелеса Лиза Мари Пресли скончалась.

54-летняя наследница короля рок-н-ролла ушла из жизни через два дня после появления на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус" 10 января. Ее пригласили вместе с матерью Присциллой Пресли, ведь Остин Батлер получал статуэтку "Лучшего драматического актера" за роль Элвиса Пресли в одноименном биографическом мюзикле.

С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой пылкой, сильнейшей и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку пытаемся справиться с этой глубокой утратой. Спасибо за любовь и молитвы. К этому времени дальнейших комментариев не будет,

– сообщила мама Присцила Пресли через представителя.

Он также заявил, что семья Пресли "шокирована и разорена трагической смертью их любимой Лизы Мари, но глубоко благодарна всем за поддержку, любовь и молитвы".

Лиза Мари Пресли с мамой Присцилой / Фото из инстаграммы жены Элвиса Пресли

Краткая биография Лизы Мари Пресли