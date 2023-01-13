Ліза Марі Преслі знепритомніла у спальні свого будинку в Лос-Анджелесі, у неї зупинилося серце. Її знайшла хатня робітниця.
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Померла єдина донька Елвіса Преслі
Перший з чотирьох чоловіків співачки Денні Кіо, який саме повернувся додому, зробив штучне дихання, поки їхала швидка. Медики оживили її адреналіном і непрямим масажем серця, але не врятували, у лікарні Лос-Анджелеса Ліза Марі Преслі померла.
54-річна спадкоємиця короля рок-н-ролу пішла з життя за два дні після появи на червоній доріжці кінопремії "Золотий глобус" 10 січня. Її запросили разом з матір'ю Прісциллою Преслі, адже Остін Батлер отримував статуетку "Найкращого драматичного актора" за роль Елвіса Преслі в однойменному біографічному мюзиклі.
З важким серцем я маю поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марія покинула нас. Вона була найпалкішою, найсильнішою і люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала. Ми просимо про конфіденційність, оскільки намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. На цей час подальших коментарів не буде,
– повідомила мама Прісцилла Преслі через представника.
Він також заявив, що сім'я Преслі "шокована і спустошена трагічною смертю їхньої любої Лізи Марі, але глибоко вдячна всім за підтримку, любов та молитви".
Ліза Марі Преслі з мамою Прісцилою / Фото з інстаграму дружини Елвіса Преслі
Коротка біографія Лізи Марі Преслі
- Ліза Марі народилася на піку слави Елвіса Преслі 1968 року, тож росла в центрі уваги як донька короля рок-н-ролу. Їй було всього 4 роки, коли батьки розлучилися, а в 9 помер зірковий тато.
- У підлітковому віці вона захопилася наркотиками, тож Прісциллі Преслі довелося відправити її у школу-інтернат в місті Охай, Каліфорнія.
- Ліза Марі Преслі продовжила кар'єру батька й 2003 року випустила дебютний студійний альбом To Whom It May Concern, який вийшов на 5 сходинку в чарті Billboard 200.
- Донька Елвіса Преслі була одружена чотири рази: з музикантом Денні Кіо, який робив їй штучне дихання після зупинки серця, з Майклом Джексоном, Ніколасом Кейджем і Майклом Локвудом.
- 2020 року син Лізи Марі Бенджамін Кіо покінчив життя самогубством, йому було всього 27 років. У неї є донька від першого чоловіка Райлі та 14-річні близнючки Фінлі та Гарпер від четвертого.