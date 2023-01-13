Лиза Мари Пресли потеряла сознание в спальне своего дома в Лос-Анджелесе, у нее остановилось сердце. Ее нашла домработница.
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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
Первый из четырех мужей певицы Дэнни Кио, как раз вернувшийся домой, сделал искусственное дыхание, пока ехала скорая. Медики оживили ее адреналином и непрямым массажем сердца, но не спасли, в больнице Лос-Анджелеса Лиза Мари Пресли скончалась.
54-летняя наследница короля рок-н-ролла ушла из жизни через два дня после появления на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус" 10 января. Ее пригласили вместе с матерью Присциллой Пресли, ведь Остин Батлер получал статуэтку "Лучшего драматического актера" за роль Элвиса Пресли в одноименном биографическом мюзикле.
С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой пылкой, сильнейшей и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку пытаемся справиться с этой глубокой утратой. Спасибо за любовь и молитвы. К этому времени дальнейших комментариев не будет,
– сообщила мама Присцила Пресли через представителя.
Он также заявил, что семья Пресли "шокирована и разорена трагической смертью их любимой Лизы Мари, но глубоко благодарна всем за поддержку, любовь и молитвы".
Лиза Мари Пресли с мамой Присцилой / Фото из инстаграммы жены Элвиса Пресли
Краткая биография Лизы Мари Пресли
- Лиза Мари родилась на пике славы Элвиса Пресли в 1968 году, поэтому росла в центре внимания как дочь короля рок-н-ролла. Ей было всего 4 года, когда родители развелись, а в 9 умер звездный папа.
- В подростковом возрасте она увлеклась наркотиками, поэтому Присцилли Пресли пришлось отправить ее в школу-интернат в городе Охай, Калифорния.
- Лиза Мари Пресли продолжила карьеру отца и в 2003 году выпустила дебютный студийный альбом To Whom It May Concern, вышедший на 5 строчку в чарте Billboard 200.
- Дочь Элвиса Пресли была замужем четыре раза: с музыкантом Дэнни Кио, делавшим ей искусственное дыхание после остановки сердца, с Майклом Джексоном, Николасом Кейджем и Майклом Локвудом.
- В 2020 году сын Лизы Мари Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством, ему было всего 27 лет. У нее есть дочь от первого мужа Райли и 14-летние близнецы Финли и Гарпер от четвертого.